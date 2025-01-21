В Луцке осудили мужчину из-за фото на сайте знакомств: что он сделал

Житель Луцка присылал знакомые пикантные фото. На суде он заявил, что так развлекался. Как его наказали?

В Луцке к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который на сайте знакомств распространял свои интимные фото.

Об этом говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда Волынской области.

По данным суда, подсудимым - женатый мужчина, который проживает в Луцке. Он в сентябре 2024 сфотографировал свой половой орган. Впоследствии на сайте знакомств он начал общаться с женщиной, которой переслал пикантные фото. Дальше он прислал ей "нюдсы" еще и в одном из мессенджеров.

На суде житель Луцка вину признал и раскаялся. Он заявил, что "распространял изображение и видео порнографического характера своей знакомой ради развлечения. Не знал, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность. О содеянном сожалеет, такого больше не повторится".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 301, ч. 2 ст. 301 УК Украины. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Одессе женщина сфотографировала свои половые органы и поплатилась.

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