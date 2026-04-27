В мае 2026 года на небе взойдут сразу два полнолуния: когда наблюдать редкое явление

Голубая Луна / © Reuters

В мае 2026 года на небе можно будет увидеть редкое астрономическое явление — сразу два полнолуния в пределах одного календарного месяца.

Об этом пишет Dailygalaxy .

Речь идет о так называемой «голубой Луне» — втором полнолунии, которое приходится на тот же месяц. Такие явления происходят только раз в несколько лет из-за особенностей лунного цикла, который длится примерно 29,5 дня.

Первое полнолуние, известное как Цветочное, сойдет 1 мая. Его название происходит из традиций коренных народов Северной Америки и связано с периодом активного цветения растений весной.

Второе полнолуние ожидается 31 мая — именно оно и имеет название «голубая Луна». Несмотря на название, спутник Земли не изменит цвета — это лишь условный термин для обозначения редкого календарного события.

Астрономы объясняют, что такая ситуация возникает из-за совпадения продолжительности лунного цикла и календарных месяцев. В результате май 2026 года начнется и завершится полнолунием — довольно необычный, но предполагаемый феномен.

Специалисты отмечают, что это хорошая возможность проследить полный лунный цикл в пределах одного месяца и понаблюдать за небом даже без специального оборудования.

