В Мексиканском заливе на глубине сняли жуткого кальмара (видео)

Заметили это таинственное существо на глубине 2385 метров.
В Мексиканском заливе ученым удалось сделать потрясающие кадры кальмара с переливающимися огромными клещнями и щупальцами.
Об этом пишет Science Alert.
Ученые заметили это таинственное существо на глубине 2385 метров во время недавней экспедиции, в ходе которой команда исследовала малоизученные глубоководные районы в западной части Атлантического океана у юго-восточных берегов США.
Обычно у кальмаров 4 или 5 пары клещней и пара щупалец (ловчих рук). Однако на этих кадрах можем наблюдать 8 клещней и 2 щупальца, раскинутых за ним.
На сегодняшний день было зафиксировано менее 20 подтвержденных случаев обнаружения этого глубоководного головоногого моллюска, известного как Magnapinna.
Напомним:
- На одном из пляжей в штате Орегон (США) впервые в этом регионе была обнаружена красно-оранжевая рыба-опах, которую еще называют "лунной рыбой". Появление этой редкой рыбы из тропических широт ученые объясняют изменением климата.
- Ранее американка Дебби Геддес поймала рыбу с двумя ртами, и фото ее улова стало вирусным в социальных сетях.
- Также в США на берегу океана нашли труп рыбы с зубами, которые выглядят как человеческие. Хотя вид рыбы может кого-то шокировать, но она нередкая. Archosargus probatocephalus не входит в список угрожающих или уязвимых Мирового союза охраны природы, и часто попадается рыбакам. Хотя трудно в это поверить ввиду внешности рыбы, но она известна своим белым мясом и мягким вкусом.
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