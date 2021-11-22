В Мексиканском заливе на глубине сняли жуткого кальмара (видео)

В Мексиканском заливе на глубине сняли жуткого кальмара (видео)

Заметили это таинственное существо на глубине 2385 метров.

В Мексиканском заливе ученым удалось сделать потрясающие кадры кальмара с переливающимися огромными клещнями и щупальцами.

Об этом пишет Science Alert.

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Ученые заметили это таинственное существо на глубине 2385 метров во время недавней экспедиции, в ходе которой команда исследовала малоизученные глубоководные районы в западной части Атлантического океана у юго-восточных берегов США.

Обычно у кальмаров 4 или 5 пары клещней и пара щупалец (ловчих рук). Однако на этих кадрах можем наблюдать 8 клещней и 2 щупальца, раскинутых за ним.

На сегодняшний день было зафиксировано менее 20 подтвержденных случаев обнаружения этого глубоководного головоногого моллюска, известного как Magnapinna.

Напомним:

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с двумя ртами, и фото ее улова стало вирусным в социальных сетях. Также в США на берегу океана нашли труп рыбы с зубами, которые выглядят как человеческие. Хотя вид рыбы может кого-то шокировать, но она нередкая. Archosargus probatocephalus не входит в список угрожающих или уязвимых Мирового союза охраны природы, и часто попадается рыбакам. Хотя трудно в это поверить ввиду внешности рыбы, но она известна своим белым мясом и мягким вкусом.

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