В Мексиканском заливе намеренно затопили судно: в чем причина (видео)

У побережья американского штата Флорида в Мексиканском заливе намеренно было затоплено списанное грузовое судно RMS Cyclops.

Об этом сообщает CTV News.

Корабль, затопленный командой прибрежных ресурсов округа Окалуса и туристической компанией Destin-Fort Walton, будет находиться примерно в четырех морских мили (7,4 км) от побережья на глубине около 22 метров. Он станет экосистемой для морской жизни и местом для дайвинга.

Официальные в Дестине, Флорида неуклонно бросить RMS Cyclops на тему дня к созданию архификационного реефа, що "доставляє природний життя з robustним ecosystem." Веселый ныне 72 лет глубокий и четырех национальных miles offshore, в соответствии с государством официальных. pic.twitter.com/Aqu5KNXH1Q — CBS News (@CBSNews) April 19, 2023

Флорида имеет активную программу создания искусственных рифов и поощряет затопление списанных судов в соответствующих местах для создания морской среды обитания.

Такие действия подлежат серьезной процедуре получения разрешений и должны соответствовать государственным и федеральным разрешениям. Последнее затопление судна происходило 20 лет назад. Всего с 1940-х годов здесь было создано более 3800 публичных искусственных рифов.

Напомним, у юго-восточного побережья Южной Кореи вспыхнуло рыболовное судно, на борту которого находились 25 граждан Российской Федерации.

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