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В Мексиканском заливе намеренно затопили судно: в чем причина (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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В Мексиканском заливе намеренно затопили судно: в чем причина (видео)

В Мексиканском заливе затопленное списанное судно RMS Cyclops станет искусственным рифом / Фото: Twitter / The Border Observer

Затопленный корабль станет новым местом обитания морских жителей.

У побережья американского штата Флорида в Мексиканском заливе намеренно было затоплено списанное грузовое судно RMS Cyclops.

Об этом сообщает CTV News.

Корабль, затопленный командой прибрежных ресурсов округа Окалуса и туристической компанией Destin-Fort Walton, будет находиться примерно в четырех морских мили (7,4 км) от побережья на глубине около 22 метров. Он станет экосистемой для морской жизни и местом для дайвинга.

Флорида имеет активную программу создания искусственных рифов и поощряет затопление списанных судов в соответствующих местах для создания морской среды обитания.

Такие действия подлежат серьезной процедуре получения разрешений и должны соответствовать государственным и федеральным разрешениям. Последнее затопление судна происходило 20 лет назад. Всего с 1940-х годов здесь было создано более 3800 публичных искусственных рифов.

Напомним, у юго-восточного побережья Южной Кореи вспыхнуло рыболовное судно, на борту которого находились 25 граждан Российской Федерации.

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Дата публикации
Просмотры
2832
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