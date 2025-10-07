В мире наблюдается массовое вымирание птиц: чем это угрожает человечеству

Птицы / © unsplash.com

Реклама

По всему миру наблюдается тревожное явление: птицы по всей территории США изменяют свои привычные маршруты миграции из-за роста температуры. Ученые предупреждают, что это может привести к массовому вымиранию видов и иметь катастрофические последствия для человечества, в частности сокращение производства продовольствия и лекарств.

Об этом пишет Daily Mail.

Приглашенный ученый Корнелльского университета Эндрю Фарнсворт, специалист по миграции, бьет тревогу. Он отмечает, что повышение температуры в местах зимовки нарушает ежегодные перелеты птиц.

Реклама

Уже сейчас Национальное общество Одюбона предупреждает, что в течение следующих 50 лет 389 видов птиц Северной Америки, а это почти две трети изученных видов, окажутся под угрозой исчезновения.

Масштаб потерь: Исследование Корнеллской лаборатории орнитологии показало, что с 1970 года в Северной Америке исчезло около трех миллиардов птиц.

Птицы играют критически важную роль в природе, распространяя семена, борясь с вредителями и опыляя растения. Около пяти процентов растений, используемых человеком в пищу и медицину, опыляются птицами.

Массовая гибель птиц быстро сказывается на опылении тропических растений, таких как:

Бананы, кофе и какао, из которого производят шоколад.

Лекарственные растения, используемые в фармацевтике, включая орхидеи и алоэ.

Если популяция птиц будет сокращаться, фермеры столкнутся с трудностями, что приведет к увеличению расходов и повлияет на доступность продовольствия во всем мире.

Основной причиной этого массового вымирания является потеря птицами мест обитания, осложненная изменением климата, пестицидами и антропогенным воздействием (городское развитие, столкновение с окнами).

Реклама

Повышение глобальной температуры привело к тому, что птицы:

Нарушают время: Улетают раньше или позже обычного. Голодают: Прибывают в места размножения или кормления до того, как там появится пища, например насекомые или растения.

Это приводит к тому, что птицы голодают, не могут найти пару и вымирают, не пережив зиму. Например, черногорлая голубая пеночка сократила популяцию из-за нехватки пищи, а шарики-песочники потеряли 75% популяции из-за потепления Арктики и сокращения прибрежных мест кормления.

Фарнсворт также отметил, что люди, которые подкармливают птиц, могут усугублять проблему, лишая их стимула улетать и привлекая хищников.

Напомним, в лесах близ Киева заметили перелетный черный коршун, который обычно живет в Азии и Африке.