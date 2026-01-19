В мире наступил самый депрессивный день года: что известно об этом феномене

Смущение

Реклама

Третий понедельник января традиционно считается самым гнетущим днем в календаре. В этот день многие люди чувствуют упадок сил, подавленность и стресс из-за короткого светового дня, окончания праздников и нарушенных новогодних обещаний.

Об этом пишет издание The Irish Time

Хотя с точки зрения доказательной медицины это явление не имеет научной основы, эмоциональное состояние часто подтверждает его статус «худшего дня года».

Реклама

Что такое Blue Monday и откуда он взялся

«Термин „Blue Monday“ появился в 2005 году благодаря британскому психологу Клифу Арналлу, — отмечают эксперты, — Он разработал свою „формулу депрессии“ по заказу туристической компании, чтобы стимулировать людей покупать путевки после праздников. Даже сам Арналл позже призвал игнорировать этот термин и просто радоваться жизни, но концепция прочно закрепилась в массовой культуре».

По словам специалистов, в этот день настроение людей ухудшается из-за нескольких факторов: окончание денег после праздников, нарушенные новогодние обещания, короткий световой день и неблагоприятные погодные условия. Несмотря на то что Blue Monday не имеет научной основы, психологическая реакция большинства людей на этот день доказывает его значение в обществе.

Эксперты предлагают несколько способов, как пережить «худший» день года и поддержать психическое здоровье:

Сделайте что-то абсолютно бессмысленное

Вместо того, чтобы часами листать ленту соцсетей и погружаться в ещё большую апатию, попробуйте что-то странное или необычное. Устройте вечеринку с друзьями с презентациями о теориях заговора, в которые вы тайно верите, или попробуйте освоить какой-то бесполезный трюк. Любая новизна обманывает мозг, заставляя его вырабатывать дофамин и отвлекает от январской пустоты.

Реклама

Займитесь скучной рутиной

Если настроение и так на нуле, используйте это состояние для дел, которые вы обычно откладываете:

Проверьте налоги: возможно, вам причитается возврат средств;

Оптимизируйте расходы: смените тарифный план мобильной связи или провайдера интернета;

Закройте «хвосты»: запишитесь к врачу или на техосмотр авто.

Административные дела обычно не приносят радости, но выполнение их в подавленном состоянии поможет почувствовать контроль над жизнью.

Найдите креативный источник дохода

Возьмите пример из Ирландии: на платформах вроде Vinted активно продают традиционные плетеные кресты святой Бригиты за 10-15 евро. Это показывает, как локальные традиции могут стать прибыльным хобби. Подумайте, какой «хенд-мейд» или уникальную услугу вы могли бы предложить рынку прямо сейчас, чтобы одновременно получить удовольствие и дополнительный доход.

Полный эскапизм в искусство

Искусство — это естественный способ «обезболить» эмоциональное состояние. Погрузитесь в мир кино, театра или литературы. Можно посмотреть что-то визуально безупречное, например ленту «Гамнет» с Джесси Бакли, или выбрать легкий роман, который поможет забыть о реальности за окном.

Запланируйте путешествие (даже без денег)

Вернитесь к истокам концепции Blue Monday: начните планировать летний отпуск. Не обязательно тратить средства на билеты сразу. Процесс планирования, выбора отелей и поиска идеальных пляжей сам по себе работает как мощный антидепрессант, позволяя мозгу концентрироваться на приятных перспективах.

Официальный «день в постели»

Самый простой и одновременно проверенный метод — взять больничный или отгул. Оставайтесь дома, окружите себя комфортной едой, пересмотрите старые любимые телешоу или фильмы. Иногда лучший способ победить депрессивный день — просто проигнорировать его существование и позволить себе отдых, не вылезая из-под одеяла.

Реклама

«Иногда самый эффективный способ справиться с депрессивным днем — просто позволить себе отдохнуть и заняться тем, что приносит комфорт и удовольствие, — отмечают психологи, — Не стоит заставлять себя выполнять важные дела или поддаваться стрессу, ведь отдых в такие дни — это не лень, а забота о психическом здоровье».

Напомним, ранее мы писали о том, что после новогодних праздников многие люди чувствуют усталость и подавленность, психологи рассказали, почему так происходит.