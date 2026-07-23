В мире строят первый небоскреб высотой более километра: сколько этажей уже построили

Jeddah Tower / © wikimedia.org

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В саудовском городе Джидда продолжается строительство Jeddah Tower, которое должно стать первым в мире небоскребом высотой более одного километра и превзойти рекорд дубайской Бурдж-Халифы.

Об этом сообщает издание Geek Week.

В настоящее время самым высоким зданием в мире остается Бурдж-Халифа высотой 828 метров. Однако после завершения Jeddah Tower должен возглавить мировой рейтинг небоскребов.

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Строительство башни уже превысило отметку в 106 этажей из запланированных 160. Высота сооружения составляет примерно 426 метров, а в ближайшие месяцы оно может достичь полукилометра.

Jeddah Tower задумана как «вертикальный город», в котором разместят квартиры, офисы и предприятия сферы услуг. Общая полезная площадь здания составит около 530 тысяч квадратных метров, а для передвижения предусмотрено 59 лифтов.

В небоскребе также планируют обустроить самую высокую в мире смотровую площадку. Он будет располагаться на высоте более 640 метров и открывать панорамный вид на Красное море.

Проект разработало архитектурное бюро Adrian Smith+Gordon Gill Architecture. Один из его основателей Адриан Смит также участвовал в проектировании Бурдж-Халифы.

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Здание оборудованы современными системами кондиционирования и энергоэффективными фасадами, приспособленными к сложным климатическим условиям.

Строительство началось еще в 2013 году, но работы неоднократно останавливали. В 2025 году они были восстановлены на постоянной основе, после чего башня начала быстро расти. Несколько месяцев назад строители отметили завершение сотого этажа.

Один из проектировщиков Гордон Гилл считает, что в будущем города будут развиваться не только на уровне улиц, но и в воздушном пространстве. По его словам, распространение дронов и воздушных такси может превратить такие здания в транспортные узлы.

Jeddah Tower является одним из ключевых проектов программы «Видение Саудовской Аравии 2030», направленной на диверсификацию экономики и уменьшение зависимости страны от нефти. Ожидается, что небоскреб будет способствовать развитию туризма и экономической активности в Джидде.

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Напомним, ранее французский скалолаз, известный как «человек-паук», залез на 160-метровый небоскреб без страховки. Ален Робер за полчаса покорил головной офис немецкой железной дороги – «Дойче бану» – во Франкфурте.

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