В мире существует море без берегов: оно стремительно меняется

Это таинственное море не касается суши

Саргассово море в Северной Атлантике остается уникальным явлением на планете — это единственное море, которое не граничит с сушей. Его границы формируют не берега, а океанические течения. В то же время, новые данные свидетельствуют, что этот изолированный регион меняется быстрее, чем значительная часть открытого океана.

Об этом говорится в материале Daily Galaxy.

Карибское море, покрытое саргассовыми водорослями, в Тулуме, Мексика.

Речь идет об акватории примерно в 950 километрах к востоку от Флориды. Саргассово море удерживается четырьмя большими течениями — Североатлантическим, Канарским, Североэкваториальным и Антильским. Вместе они формируют Североатлантический круговорот, определяющий условные границы моря площадью около 5,2 миллиона квадратных километров.

Название море получило от саргассовых водорослей — буровато-золотистых водорослей, плавающих на поверхности большими массивами. Они не прикрепляются ко дну, а дрейфуют в воде, создавая целую плавучую экосистему. Именно здесь прячутся молодые морские черепахи, обитают редкие креветки, крабы и десятки видов рыб, которые почти не встречаются в других местах.

Обновленный анализ, опубликованный в журнале Frontiers in Marine Science, основан на ежемесячных измерениях, проводимых в этом районе с 1983 года. Это самый долгий непрерывный массив данных об углеродной химии открытого океана в мире.

За четыре десятилетия температура поверхности Саргассова моря выросла почти на 1 градус Цельсия. В то же время, соленость повысилась, уровень растворенного кислорода снизился примерно на 6%, а кислотность воды выросла более чем на 30%. Также в воде увеличилось содержание растворенного неорганического углерода, что связывают с поглощением океаном выбросов углекислого газа.

Ученые отмечают, что условия, которые в 1980-х считались исключительными, теперь стали нормой. Это создает серьезные риски для экосистемы Саргассова моря, которая является своеобразным «детским садом» для многих морских видов. Здесь начинают жизнь европейские и американские угри, проходят миграционные пути горбатых китов, а под водорослями прячутся молодые черепахи.

Детеныши зеленых морских черепах находят безопасное убежище в кустарниках саргассовых водорослей. Структура водорослей защищает от потенциальных хищников и обеспечивает питание.

Дополнительное давление на регион оказывает человеческая деятельность. Течения накапливают в море пластиковый мусор, суда разрушают заросли саргасумы, а шум двигателей мешает морским животным. Потепление воды также усугубляет вертикальное перемешивание, из-за чего на глубине уменьшается количество кислорода, а питательные вещества хуже поднимаются к поверхности.

Отдельной проблемой остается защита этой акватории. Ни одно государство не имеет юрисдикции над Саргассовом морем, поэтому меры по его охране усложнены. Над этим работает специальная Комиссия Саргассова моря, созданная при поддержке Бермудских островов. Среди возможных шагов – изменение маршрутов судоходства и ограничение рыболовства в периоды активной миграции черепах.

Исследователи подчеркивают, что именно продолжительные наблюдения позволяют увидеть, насколько быстро меняется эта уникальная часть Атлантики — и какие последствия это может иметь для всего океана.

