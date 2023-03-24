В Москве мужчина в рясе и с иконой убрал "конкурентку" ударом ноги: видео

Бабушка-цветочница в столице России пострадала от мужчины, который рядом с ней просил милостыню.

В Москве возле станции метро с красноречивым названием "Марксистская" разыгралась драматическая сцена, иллюстрирующая "классовую борьбу" между просителем милостыни и уличной продавщицей цветов. Крепкий мужчина в рясе, который крепко держал на груди иконку, грубым ударом ноги прогнал "конкурентку".

Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале Baza.

Мужчина, собиравший пожертвования, вел себя довольно смиренно до тех пор, пока бабушка с букетами цветов не поменяла локацию, подойдя слишком близко к просителю милостыни. В таких действиях он, очевидно, разглядел признак нездоровой конкуренции. Поскольку руки были заняты иконой, он прогнал бабушку размашистым ударом ноги.

Удар был довольно ощутимым, судя по тому, что после этого из цветов на асфальт посыпались лепестки. Женщина заплакала, обращаясь к свидетелям, поскольку не ожидала такой агрессии от "божьего человека". Но, вероятно, она простила его, поскольку не стала вызывать на место происшествия полицию.

Напомним, ранее популярный российский блогер и семейный психолог Сатья Дас, проводящий семинары по психологии и раздающий советы супружеским парам, во время семинара в Великом Новгороде ударил посетительницу.

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