В Москве обнаружили институт, исследовавший телепортацию и "машину времени"

Московский государственный университет / © Pixabay

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В одном из ведущих вузов России, Московском государственном университете имени Ломоносова, был обнаружен Институт исследований природы времени (ИИПВ), который более 25 лет занимался изучением телепортации, эфиродинамики и экстрасенсорики. В частности, московские «ученые» исследовали возможность получения информации из будущего с помощью «машины времени».

О существовании этой псевдонаучной структуры узнали журналисты RTVI, наткнувшиеся на его сайт в Интернете.

Ресурс размещался на поддомене московского вуза, содержал логотип МГУ и адрес кафедры биофизики. На главной странице размещалась благодарность Центру телекоммуникаций и технологий университета за поддержку.

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Текущим руководителем этого учреждения числится ведущий научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН Игорь Булиженков, известный тем, что отрицает механику Ньютона. Одним из направлений деятельности организации являлось «понимание природы изменчивости мира».

Институт заявлял о наличии у него 24 лабораторий-кафедр, проводивших специфические исследования в направлениях из области научной фантастики.

На самом деле, ключевой активностью ИИПВ было проведение семинаров. На них, в частности, обсуждалась возможность получения информации из будущего, «машины времени» и телепортации.

Один из докладчиков утверждал, что видел живого стегозавра, вымершего 150 млн лет назад. В другом семинаре принял участие автор псевдонаучной теории торсионных полей Геннадий Шипов, выступление которого транслировалось на фоне изображения НЛО.

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Видеозаписи с сайта указывают, что мероприятия проходили в аудиториях биологического факультета МГУ, но его руководство заявило, что не было в курсе существования Института исследований природы времени.

После того, как RTVI обратился в пресс-службу МГУ с просьбой уточнить, есть ли в университете такая структура и связана ли она с официальной научной деятельностью, сайт ИИПВ перестал работать. Копия страниц доступна в вебархиве.

Напомним, ранее ученый из Гарварда опубликовал жуткое предупреждение о мчащемся сквозь нашу Солнечную систему таинственном межзвездном объекте.