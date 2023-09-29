В Москве во время "праздничного" концерта на Красной площади прочитали стихотворение о Бандере: видео

В пятницу, 29 сентября, в столице государства-агрессора устроили "праздничный" концерт, приуроченный к попытке аннексии Россией украинских территорий. Он называется "Одна страна, одна семья, одна Россия", что перекликается с лозунгом "Один народ, один рейх, один фюрер", который использовала нацистская партия Гитлера.

В Сети опубликован фрагмент этого действа, во время которого один из шоуменов, автор "сатирических басен" Влад Маленко, прочитал стихотворение, в котором упоминается свастика и Степан Бандера.

Выступая перед толпой россиян, пришедших на концерт, этот, с позволения сказать, "поэт" пугал их страшными картинками "жизни в Украине".

"Повылуплялись всюду головастики,

в мозги молодняка внедряя свастику,

исподтишка дела свои творя,

превознося Бандеру-упыря.

И стали мальчики хотеть под носом усики,

И стали девочки носить потоньше трусики..."

В Москве во время "праздничного" концерта на Красной площади прочитали стихотворение о Бандере

По расписанию концерт продлится два часа. На нем будут выступать исполнители, регулярно участвующие в подобных мероприятиях — "Любэ", Shaman, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие.

Ранее на таких концертах всегда появлялся Владимир Путин, однако в этот раз его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что "в планах этого у президента нет".

Концерт, в отличие от предыдущих аналогичных мер, не транслируется ни в эфире федеральных каналов, ни в Интернете.

Предварительно появлялись фото по подготовке к этому мероприятию, на котором видно, что на входе на Красную площадь установлены металлодетекторы, огорожена территория, вокруг много сотрудников Росгвардии.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об установлении 30 сентября "Дня воссоединения", во время которого в государстве-агрессоре будут праздновать оккупацию Россией части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Читайте также: