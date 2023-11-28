В мозгу мужчины в течение 5 месяцев были палочки для еды: как они туда попали (фото)

Он обратился к врачам только недавно.

Во Вьетнаме мужчина пять месяцев ходил с палочками для еды глубоко в черепе.

Об этом пишет Vietnam.vn.

35-летний житель провинции Куанг Бинь попал на осмотр к медикам только на днях. В течение длительного времени его мучили сильные головные боли и гной, который иногда вытекал из носа и горла.

Недавно мужчина почувствовал зуд в носу, поэтому он воспользовался пинцетом, чтобы удалить посторонний предмет и внезапно обнаружил внутри нечто большое. Сразу после этого семья доставила его в отделение неотложной помощи. Мужчина начал терять зрение.

В ходе компьютерной томографии головного мозга врачи констатировали внутричерепный пневмоторакс и обнаружили сломанные палочки для еды.

В черепе мужчины 5 месяцев были палочки для еды / Фото: BVCC

По словам семьи пациента, около 5 месяцев назад в состоянии алкогольного опьянения он подрался с другим человеком и получил ранения. Мужчину доставили в отделение неотложной помощи, но никаких отклонений в области носа обнаружено не было, и ему была оказана только медицинская помощь.

Мужчина был шокирован, когда узнал, что палочки торчали из его носа в мозг. Он помнит лишь, что во время потасовки у стола ему что-то вонзили в лицо.

После консультации медицинская бригада решила провести эндоскопическую операцию и микрохирургию. После успешной процедуры состояние здоровья мужчины сейчас стабильное, он продолжает получать лечение и ожидает выписки из медучреждения.

Напомним, женщина сделала пластику челюсти и навсегда избавилась от комплексов. Она показала свои фото до и после.

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