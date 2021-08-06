В небе над курортной Кирилловкой появилось облако, похожее на профиль королевы Елизаветы II: фото

На снимках изображено облако, которое очень напоминает профиль королевы Елизаветы II.
Украинская фотограф Ирина Сомова во время отдыха в курортной Кирилловке Запорожской области заметила необычное облако, которое она зафиксировала на камеру. На снимках изображены облака, на которых можно разглядеть профиль королевы Великобритании Елизаветы II.
Соответствующими снимками поделилась фотограф Ирина Сомова.
Согласно опубликованным фото, уникальное природное явление удалось наблюдать жителям и туристам на острове Бирючий у базы отдыха "Марко". В определенный момент в Кирилловке поднялась буря с ливнем, градом и грозой. Во время непогоды в небе над поселком образовалась необычная туча.
Украинскому фотографу, которая как раз была там на отдыхе, удалось ее зафиксировать и рассмотреть в ней профиль Ее Величества Елизаветы II.
Напомним, над станцией "Академик Вернадский" появились редкие ледяные полярные стратосферные облака : их еще называют перламутровыми.