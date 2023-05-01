В небе над США зафиксировали уникальное природное явление: видео

Позже это явление идентифицировали как танцующий луч.

В небе над Майами-Бич во Флориде ( США ) зафиксировали уникальное природное явление. Несколько дней назад люди могли наблюдать "танцующий луч" (Crown flash).

Это визуальное явление, когда кажется, что луч света проходит через облака. Соответствующий ролик опубликовал в Twitter метеоролог Джеймс Спанн.

На кадрах видно, как из-за облака торчит луч света, который перемещается, как прожектор. Позже это явление идентифицировали как "танцующий луч", передает Obozrevatel.

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Танцующий луч – чрезвычайно редкое метеорологическое явление, которое обычно появляется над грозами и постоянно перестраивается, создавая лучи света.

До сих пор идут споры о том, что именно вызывает их. По одной из версий, "танцующий луч" возникает, когда кристаллы льда в высоких облаках выстраиваются в линию, чтобы сфокусироваться и отражать солнечный свет в виде столба. Затем, когда кристаллы льда быстро изменяют свою ориентацию, кажется, что столб танцует или полностью рассеивается.

Это обычно видно над купово-дождевыми облаками, которые активны молниями. При отсутствии поля статического электричества кристаллы льда выстраиваются в линию, куда бы ни дул ветер.

Но по мере того, как перед вспышкой молнии в облаке накапливаются электрические заряды, все кристаллы вращаются, выравниваясь под воздействием значительно более сильной силы электростатического поля. Это то, что создает изогнутый столб света в облаке. Затем, когда заряд (и электростатическое поле) ослабляется молнией, кристаллы льда снова приходят в относительный беспорядок, и столб света рассеивается.

Spotted over Miami Beach в настоящее время… video от Leland Randleman. What do you think? pic.twitter.com/2BBiFCyC6g — James Spann (@spann) 28 апреля 2023

Напомним, в Киевской области объявлен первый уровень опасности. 1-4 мая будут наблюдаться опасные гидрологические явления.

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