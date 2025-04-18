В небе появится редкое явление: когда наблюдать "смайлик" трех светил

Утреннее небо / © Pixabay

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Редкое астрономическое событие состоится утром 25 апреля, когда Луна, Венера и Сатурн появятся на небосводе в тройном соединении, напоминающем «улыбающееся лицо». Его будет видно из любой точки мира при открытом и безоблачном горизонте.

Об этом сообщает NASA.

Это небесное зрелище можно будет наблюдать у восточного горизонта незадолго до восхода солнца. Обе планеты яркие, и их легко увидеть невооруженным глазом, а серп Луны дополнит изображение «улыбающимся ртом».

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«Венера выше над восточным горизонтом, Сатурн ниже, а тонкая серповидная Луна немного севернее и ниже», — сообщает NASA.

Расположение «небесного смайлика» на горизонте / © NASA

В этой конфигурации тонкая луна выглядит как улыбка.

«Некоторым людям треугольник, созданный этими яркими объектами, может выглядеть как смайлик», — объяснила местная станция KSNT в Канзасе Бренда Калбертсон, представитель NASA.

Для лучших условий наблюдения необходимо найти место с открытым восточным горизонтом и без светового загрязнения.

При определенных условиях можно увидеть планету Меркурий, чуть ниже «улыбающегося лица», но она будет очень низко в небе и может быть заметна не везде.

Тройное соединение состоится спустя всего несколько дней после пика метеорного дождя Лирид. Его можно наблюдать в ночь на 22 апреля с 22:30 до 5:00 по местному времени.

Небо будет благоприятным для наблюдений через растущую Луну, которая не будет давать сильного света. По данным NASA, при оптимальных условиях можно увидеть до 15 метеоров в час.

Напомним, 24 марта жители Украины и других стран Европы наблюдали редкое небесное явление — голубую спираль в небе.