В Нидерландах ищут нацистские сокровища: национальный архив обнародовал секретную карту

Десятки кладоискателей с металлодетекторами отправились в поля вокруг села Оммерен, где якобы спрятаны драгоценности.

Национальный архив Нидерландов обнародовал старую карту, на которой показано место, где якобы немецкие солдаты в конце второй мировой войны спрятали ценные вещи на миллионы евро. Десятки кладоискателей отправились в поля вокруг села Оммерен.

Об этом сообщило в субботу, 7 января, британское издание The Guardian.

Согласно архиву, четыре больших ящика, наполненные бриллиантами, рубинами, золотыми монетами, часами и разными видами ювелирных изделий, награбленные нацистами в банке города Арнем в восточных Нидерландах в августе 1944 года, могли быть спрятаны в указанном на карте месте.

Вскоре после войны Голландский институт, которому было поручено искать германскую собственность в стране, получил карту от немецкого солдата. Файл, содержащий карту, был обнародован на этой неделе, поскольку максимальный 75-летний срок хранения ее в секрете истек.

Существование клада никогда не было полностью доказано. Тем не менее, институт предпринял несколько неудачных попыток найти его в 1947 году, сообщила пресс-секретарь национального архива Анн-Марик Самсон.

“Мы не знаем, существует ли клад. Институт внимательно изучил этот вопрос и признал историю о нем подлинной. Но он так и не нашел клад. А если бы он существовал, то кто-то мог бы его выкопать", – добавила она.

Теперь на территории, на которой обозначено место клада, шарят десятки людей с металлоискателями.

"Карта с рядом с тремя деревьями и красным крестом, обозначающая место, где должно быть спрятано сокровище, стимулирует воображение", — сказал бывший мэр Оммерен Клаас Таммес, возглавляющий ныне фонд, владеющий землей, на которой могут быть спрятаны сокровища.

Напомним, во время исследования в заливе Абу-Кир, недалеко от египетского города Александрии, ученые обнаружили затонувший древнегреческий корабль.

Читайте также: