В ночном небе над Италией появился огромный красный круг: что это было (фото)

Причудливый гигантский диск мигал в небе, появляясь на доли секунды.

Недавно в ночном небе над Италией появился огромный красный круг, который своими очертаниями напоминал гигантский НЛО. Причудливый диск появлялся и исчезал за доли секунды, создавая удивительное световое шоу. Несмотря на это, фотографу Вальтеру Бинотто удалось зафиксировать это зрелище над городом Поссаньо.

Об этом сообщает Live Science.

Огромный круг диаметром около 360 км появился над центральной Италией и частью Адриатического моря.

Как объясняют специалисты, это был редкий тип стратосферных или мезосферных возмущений, возникающих в результате интенсивной электрификации грозы.

Красные кольца образуются, когда электромагнитные импульсы, излучаемые молнией, попадают в ионизированную часть верхней атмосферы, простирающуюся от 80 до 644 км над уровнем моря.

Впервые это явление обнаружили лишь в 1990 году благодаря камерам на борту космических челноков NASA. Снимок, сделанный фотографом Бинотто, возможно, самое лучшее изображение такого кольца, сделанное с Земли.

Вероятно, этот электромагнитный импульс был вызван сильным штормом вблизи Анконы — города, расположенного примерно в 280 км юго-восточнее Поссаньо.

Во время этого шторма чрезвычайно сильный удар молнии, по крайней мере в десять раз сильнее обычной молнии, вероятно, нанес электрический удар, который затем ударил по ионосфере. Заряженные частицы взбудоражили атомы азота, которые и излучают красноватое свечение.

Напомним, вечером 6 апреля жители российского Иркутского города стали очевидцами яркого падения небесного тела, которое, вероятно, было метеоритом. У некоторых возникла паника из-за страха перед ракетой.

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