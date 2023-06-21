В Норвегии турист случайно нашел пиктограммы бронзового века

Турист по имени Тормод Фьелд во время отдыха с семьей заметил необычный цвет скалы, который оказался старинной пиктограммой.

Турист в Норвегии случайно нашел пиктограммы бронзового века. Благодаря своему телефону он сумел отличить разные оттенки цветов и обнаружил изображение лодки с гребцами, животными и несколькими человеческими фигурами.

Об этом пишет Heritage Daily.

Фьелд связался с местными властями и археологом Йоне Киле-Весиком. После этого на место было отправлено исследователей из Норвежского института исследования культурного наследия (NIKU).

Те подтвердили открытие, датированное бронзовым веком Норвегии, и заявили, что пиктограмма является одним из самых древних памятников наскального искусства в этой части страны.

Из-за исторической важности точное местоположение оставили в секрете. Это объясняется тем, что пигменты, используемые для пиктограмм, легко повредить, и даже человеческого прикосновения достаточно, чтобы нанести невосполнимый вред.

Напомним, после многих лет споров исследователи наконец-то раскрыли тайну шестидюймового скелета "пришельца", которого нашли еще в 2003 году. Мумифицированное существо назвали Ата.

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