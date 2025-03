В носу 17-летнего подростка нашли вещь, застрявшую десять лет назад: что это было (фото)

Подросток 10 лет жил с пуговицей в носу

Необычный случай произошел с 17-летним подростком, который случайно узнал, что у него в носу уже более 10 лет назад застряла металлическая пуговица.

Об этом сообщает Need To Know.

У парня не было никаких симптомов и даже не подозревал, что носит в себе чужеродное тело. Пуговицу нашли случайно во время рентгенографии зубов.

В детстве его родители обращались к врачам с подозрением на посторонний предмет в носу, но тогда семилетний мальчик не разрешил провести необходимые процедуры. Из-за отсутствия симптомов операцию так и не сделали.

Врачи предположили, что из-за своего расположения предмет не привел к воспалению, насморку или неприятному запаху. Томография показала легкое воспаление, но значительного повреждения тканей не было.

Медики объяснили: «Объект был частично покрыт слизью и, возможно, какой-то коркой и выглядел блестяще, что указывает на его металлическую природу. Окружающие костные структуры выглядели нормально. Компьютерная томография подтвердила наличие инородного тела с сопутствующим легким воспалением, но значительного повреждения костей или привлечения синусов не наблюдалось».

Подростку провели процедуру под местной анестезией в полусидящем положении во избежание попадания предмета в дыхательные пути. Удаление прошло успешно, с минимальным кровотечением.

После операции парню назначили специальный раствор для заживления, и уже через две недели он чувствовал себя отлично.

