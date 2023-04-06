В Новой Зеландии – Анал, во Франции – Принц Уильям: имена, запрещенные в разных странах

В ряде стран действуют законы, согласно которым некоторые детские имена под запретом.
Выбор имени для ребенка – особый момент для родителей.
Мамы и папы вычитывают значение, как имя повлияет на ребенка в будущем, а также многое другое.
Впрочем, во многих странах действуют законы, согласно которым некоторые детские имена запрещены.
Так, французский суд запретил женское имя Нутелла. А в Новой Зеландии с 1995 года действуют ограничения на имя Анал (с ударением на первую "а"). В Швеции же запрет на имя BRFXXCCXXMNPCCCCLLLMMNPRXVCLMNCKSSQLBB11116. Также в этой стране нельзя называть дочь в честь культовой рок-группы Metallica.
Список имен, незаконных во всем мире:
- США – Король, Королева, Иисус Христос, III, Санта Клаус, Величество, Адольф Гитлер, Мессия, @ и 1069
- Италия – Пятница (Friday), Синий
- Новая Зеландия – Шеф Максимус, Sex Fruit, Талула танцует хулу из Гавайев (Talula Does the Hula from Hawaii), Анал
- Мексика – Робокоп, Обрезание
- Франция – Принц Уильям, Гризманн Мбаппе, Нутелла
- Португалия – Тор, Том
- Китай – Коран, Ислам
- Исландия – Гарриет, Камилла, Дункан
В Саудовской Аравии нельзя называть ребенка Линдой, в Марокко – Сарой, в Германии – Усамой бен Ладеном, а в Дании – Обезьяной.
В Японии родителям запретили называть сына Акума, что означает "дьявол".
Заметим, что в Украине нет ограничений на присвоение тех или иных имен. Так что в первом полугодии в 2022 году на свет появились девочки с такими именами, как Джавелина, Хозяйка, Мисси. Необычные мужские имена: Артур-Байрактар, Ян-Джавелин, Северус, Моисей, Лорд и Граф.
А после победы украинской группы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022" с песней "Stefania" все популярнее стало имя Стефания.
Напомним, известная испанская актриса стала мамой ребенка своего сына. Ана Обрегон объяснила, почему она мама своей внучке.
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