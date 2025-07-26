В Новой Зеландии кот стал местной знаменитостью благодаря своим "преступным" выходкам

Кот-воришка. Фото: AP/Helen North

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В Новой Зеландии кот, по имени Леонардо да Пинчи стал известным благодаря своей необычной криминальной деятельности — краже нижнего белья. 15-месячный Лео привлек внимание местных жителей, став настоящим преступником в мире котов.

Об этом сообщило издание AP.

Кот не охотится на мышей или птиц, как большинство своих сородичей. Вместо этого он специализируется на похищении дорогих предметов одежды, в частности шелковых боксеров, рабочих носков и даже кашемировых свитеров стоимостью 300 новозеландских долларов. Все это он приносит домой, оставляя владелицу Хелен Норт в отчаянии.

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Каждый новый «улов» Лео становится настоящим ужасом для Норт. Иногда она обращается к местной группе в WhatsApp, чтобы вернуть похищенные вещи их законным владельцам, добавляя сообщение: «Это ваше нижнее белье?» И, кажется, он не останавливается на достигнутом — однажды кот принес девять украденных предметов за один раз.

Несмотря на все попытки контролировать одержимость Лео, его действия не вызывают злости среди соседей. Большинство из них находят ситуацию забавной, хотя одна из жертв теперь сушит белье в помещении из-за аллергии на котов. Однако как отмечает Норт, это уже слишком много административной работы для кота, и семья надеется, что это просто юношеская прихоть.

Сейчас Леонардо да Пинчи продолжает свою криминальную карьеру на улицах залива Майранги, и его семья надеется, что вскоре он «перерастет» эти привычки.

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