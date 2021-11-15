В Новой Зеландии опоссум держал в заложниках женщину: чем все закончилось

Полиция поймала животное и выпустила его на свободу.
В Новой Зеландии женщина позвонила в полицию и сообщила, что опоссум "держит ее в заложниках" в собственном доме.
Об этом пишет издание The Guardian.
По ее словам, когда она выходила на улицу и пыталась сесть в машину, животное бежало к ней, и она пряталась за дверью.
Когда полиция прибыла на место и осматривала двор – из темноты вышел маленький опоссум и залез на ногу офицера. Правоохранители поймали, а затем выпустить его на свободу подальше от жилых домов.
Ветеринар Рэйчел Страттон рассказала, что опоссум преследовал женщину не из агрессии, а из-за страха.
"Большинство диких животных убежали бы от человека, но малыш, возможно, все еще не умеет справляться с угрозами", – пояснила она.
Напомним, в районе индийского города Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, тигрица разодрала двух мужчин на глазах у их друга, который успел взобраться на дерево и спастись.
Читайте также:
- Кот-мутант с четырьмя ушами взорвал Сеть (видео)
- Танцующий учитель из Полтавской области взорвал Сеть (видео)
- Земля начала расти на глазах: Сеть подорвал уникальный природный феномен в Индии (видео)