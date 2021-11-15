В Нью-Йорке открыли один из самых известных катков мира

В Нью-Йорке открыли один из самых известных катков мира

Ее площадь 2,6 тыс. квадратных метров.

Рождественский сезон в Нью-Йорке начат: в Центральном парке открыли один из самых известных катков мира.

Об этом рассказали 15 ноября в выпуске ТСН.14:00.

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Каток официально открывал мэр города Билл де Блазио. После этого группа профессиональных фигуристок исполнила танец под музыку. Площадь самого катка 2600 квадратных метров. Уже по традиции она будет работать до самого марта.

К слову, именно на катке в Центральном парке снимали немало американских фильмов, в том числе и вторую часть "Один дома".

Новости мира: в Центральном парке Нью-Йорка открыли один из самых известных катков

Как сообщалось, самая популярная елка мира, которую ежегодно зажигают возле Рокфеллера центра, уже прибыла в Нью-Йорк. Идеальное дерево удалось обнаружить в штате Мэриленд. Его высота более 24 метров. До последнего главную елку Штатов держали в тайне и следили, чтобы она не сломалась. Елку украсят 50 тысячами фонариков, покрытых кристаллами Сваровски. А зажгут торжественно 1 декабря.

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