В Нью-Йорке представили необычную скульптуру ко Дню всех влюбленных (видео)

Произведение искусства появилось в центре Манхэттена.

Необычную скульптуру ко Дню всех влюбленных представили на Times Square в американском Нью-Йорке.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 февраля.

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Произведение искусства в центре Манхэттена под названием "Блум" или "Цветение" создает сердцевидные тени. Все потому, что при определенном ракурсе через колонны в виде разрезанных труб пробивается свет от ярких светодиодных билбордов, возвышающихся над площадью.

Эффект хорошо просчитан дизайнерами, выигравшими конкурс на лучший арт-объект ко Дню святого Валентина. В Нью-Йорке уже 14 лет устраивают такой конкурс и выбирают самую сердечную инсталляцию.

Новости мира: в Нью-Йорке представили необычную скульптуру ко Дню влюбленных

Напомним, 14 февраля почти весь мир празднует День святого Валентина (Валентинов день — ред.) или, как его еще называют, День всех влюбленных. Это праздник католического происхождения, названный по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентина Интерамнского и Валентина Римского.

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