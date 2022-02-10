В Нью-Йорке представили необычную скульптуру ко Дню всех влюбленных (видео)

Произведение искусства появилось в центре Манхэттена.
Необычную скульптуру ко Дню всех влюбленных представили на Times Square в американском Нью-Йорке.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 февраля.
Произведение искусства в центре Манхэттена под названием "Блум" или "Цветение" создает сердцевидные тени. Все потому, что при определенном ракурсе через колонны в виде разрезанных труб пробивается свет от ярких светодиодных билбордов, возвышающихся над площадью.
Эффект хорошо просчитан дизайнерами, выигравшими конкурс на лучший арт-объект ко Дню святого Валентина. В Нью-Йорке уже 14 лет устраивают такой конкурс и выбирают самую сердечную инсталляцию.
Напомним, 14 февраля почти весь мир празднует День святого Валентина (Валентинов день — ред.) или, как его еще называют, День всех влюбленных. Это праздник католического происхождения, названный по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентина Интерамнского и Валентина Римского.
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