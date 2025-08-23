В ОАЭ, где господствует ислам, обнаружили 1400-летний христианский крест: чем уникальна эта находка

Символ сосуществования: в ОАЭ обнаружили христианский крест в возрасте 1400 лет / © The Independent

В Объединенных Арабских Эмиратах, где господствующей религией ислам, археологи обнаружили 1400-летний христианский крест на табличке в древнем монастыре.

Об этом передает Independent.

Крест был обнаружен на табличке в древнем монастыре на эмиратском острове Сир-Бани-Яс. Крест содержит региональные мотивы, в частности ступенчатую пирамиду, символизирующую Голгофу, где был распят Иисус, и листья, прорастающие с его основания.

Его размеры составляют 27 см в длину, 17 см в ширину и 2 см в толщину, что делает его больше и подробнее, чем крест, найденный в 1990-х годах, впервые определивший это место как христианскую достопримечательность.

Крест был изваян на табличке, которая, как считается, использовалась монахами для духовных молитв, и она похожа на находки в Ираке и Кувейте, а также от Ближнего Востока до Китая.

Считается, что христианство распространилось, а затем пришло в упадок на Аравийском полуострове между 4 и 6 веками, причем ислам и христианство сосуществовали до покидания монастыря в 8 веке.

«У нас были поселения христиан, которые не просто существовали, а явно процветали», — рассказала ведущий археолог Мария Гаевская.

По ее словам, это «чрезвычайно увлекательная находка» является редким показателем того, кто там жил.

Открытие произошло во время первых крупных раскопок на острове более 30 лет. Монастырь VII-VIII веков был впервые обнаружен в 1992 году, когда там обнаружили церковь и монастырский комплекс.

«Открытие этого древнего христианского креста на острове Сир-Бани-Яс является мощным свидетельством глубоких и неизменных ценностей ОАЭ по поводу сосуществования и культурной открытости. Это пробуждает у нас глубокое чувство гордости и чести и напоминает нам, что мирное сосуществование — это не современная конструкция, а принцип, вплетенный в самую ткань истории нашего региона», — сказал Мохамед Халифа Аль Мубарак, глава департамента Абу-Даби.

