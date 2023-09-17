В Одессе мужчина украл и съел черепаху: ему объявили подозрение

В Одессе мужчина похитил у соседки черепаху, а затем сварил из нее суп.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Как сообщили правоохранители, событие произошло еще в июле в многоквартирном доме Хаджибейского района города.

"Когда 40-летний злоумышленник был в общей веранде с соседкой, то увидел в ванночке 2 домашних любимцев женщины – красноухих черепах", — говорится в сообщении.

Мужчина решил приготовить себе экзотическое дело, для чего похитил у одного из животных. Потом кухонным молотком разбил ей панцирь, сварил и съел.

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"Обнаружив отсутствие черепахи, потерпевшая обратилась к работникам отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1, на территории обслуживания которого произошло событие", – говорят правоохранители.

Полицейские установили личность, причастную к исчезновению животного, и все обстоятельства преступления и изъяли вещественные доказательства.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в тайном похищении чужого имущества, краже в условиях военного положения, а также в жестком обращении с животными по ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса.

"В соответствии с санкциями указанных статей, максимальное наказание, которое грозит мужчине – лишение свободы на срок до восьми лет. Следствие продолжается", – сообщила заместитель начальника следственного отделения территориального подразделения полиции Анастасия Черненко.

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