В Одессе на пляже собака украла пиво у людей: появилось забавное видео

Женщина пыталась отобрать пиво, но не смогла догнать собаку, которая весело убегала вдоль береговой линии с бутылкой в зубах.

В Одессе на пляже собака украла пиво у людей.

Смешное видео обнародовал Telegram-канал dtp.kiev.ua.

На видео видно, как на одесском пляже молодая игривая собачка украла пиво, которое отдыхающие поставили охлаждаться в море у берега.

Женщина пыталась отобрать пиво, но не смогла догнать собаку, которая весело убегала вдоль береговой линии с бутылкой в зубах.

В Одессе на пляже собака украла пиво у людей

Напомним, ранее появилось видео, как лиса пыталась утащить лопату у бойцов ВСУ.

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