В Одессе женщина сфотографировала свои половые органы и поплатилась

Жительница Одессы отметила, что совершила правонарушения из-за затруднительного положения. Что решил суд?
В Одессе к 1 году испытательного срока приговорили женщину из-за пикантной фотосессии. Ее обвинили в изготовлении и распространении порнографии.
Об этом говорится в приговоре Суворовского райсуда г. Одессы (название суда недекоммунизировано – ред.).
По данным суда, подозреваемой является замужняя женщина, которая воспитывает двоих детей. Она в октябре 2024 сфотографировала и сняла на видео свои половые органы. Впоследствии женщина за 1000 грн продала это разным пользователям, заработав 5000 грн. Однако жительницу Одессы разоблачила полиция.
На суде женщина вину признала и раскаялась. Она пояснила, что "в октябре прошлого года она, имея материальные трудности, решила создавать собственные видеозаписи порнографического характера, которые хранила на мобильном телефоне и доступ к которым предоставляла другим лицам через собственный телеграмм-канал, после перевода средств на ее банковскую карту".
Суд проанализировал материалы дела и признал жительницу Одессы виновной по ч.2 ст.301 и ч.3 ст.301 УК Украины. Ее приговорили к 1 году испытательного срока.
Напомним, в Киеве мать увидела видео секса взрослого мужчины и ее 15-летней дочери.
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