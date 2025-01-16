В Одессе женщина сфотографировала свои половые органы и поплатилась

В Одессе к 1 году испытательного срока приговорили женщину из-за пикантной фотосессии. Ее обвинили в изготовлении и распространении порнографии.

Об этом говорится в приговоре Суворовского райсуда г. Одессы (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, подозреваемой является замужняя женщина, которая воспитывает двоих детей. Она в октябре 2024 сфотографировала и сняла на видео свои половые органы. Впоследствии женщина за 1000 грн продала это разным пользователям, заработав 5000 грн. Однако жительницу Одессы разоблачила полиция.

На суде женщина вину признала и раскаялась. Она пояснила, что "в октябре прошлого года она, имея материальные трудности, решила создавать собственные видеозаписи порнографического характера, которые хранила на мобильном телефоне и доступ к которым предоставляла другим лицам через собственный телеграмм-канал, после перевода средств на ее банковскую карту".

Суд проанализировал материалы дела и признал жительницу Одессы виновной по ч.2 ст.301 и ч.3 ст.301 УК Украины. Ее приговорили к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Киеве мать увидела видео секса взрослого мужчины и ее 15-летней дочери.

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