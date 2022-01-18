В Одесском зоопарке родились египетские летучие собаки: как они выглядят и чем питаются (фото)

Египетские летучие собаки похожи на летучих мышей.
В Одесском зоопарке родилось четверо египетских летучих собак. Малыши уже самостоятельно летают и хорошо питаются.
Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
"Египетская летучая собака (нильский крылан) — вид рукокрылых семейства крылановых. Длина тела примерно 17 см. Питаются фруктами. Активность проявляют ночью", — говорится в сообщении.
В комментарии "Суспильному" директор зоопарка Игорь Биляков рассказал, что нильский крылан чем-то похож на летучие мыши, однако они по-разному питаются.
"Отличаются тем, что египетские летучие собаки побольше и они не едят насекомых. Эти животные питаются растениями. Они живут в Египте, Северной Африке, Южной Турции. Живут большими колониями", — рассказал директор.
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