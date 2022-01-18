В Одесском зоопарке родились египетские летучие собаки: как они выглядят и чем питаются (фото)

В Одесском зоопарке родились египетские летучие собаки: как они выглядят и чем питаются (фото)

Египетские летучие собаки похожи на летучих мышей.

В Одесском зоопарке родилось четверо египетских летучих собак. Малыши уже самостоятельно летают и хорошо питаются.

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Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

"Египетская летучая собака (нильский крылан) — вид рукокрылых семейства крылановых. Длина тела примерно 17 см. Питаются фруктами. Активность проявляют ночью", — говорится в сообщении.

Facebook/КУ "Одесский Зоопарк"

В комментарии "Суспильному" директор зоопарка Игорь Биляков рассказал, что нильский крылан чем-то похож на летучие мыши, однако они по-разному питаются.

"Отличаются тем, что египетские летучие собаки побольше и они не едят насекомых. Эти животные питаются растениями. Они живут в Египте, Северной Африке, Южной Турции. Живут большими колониями", — рассказал директор.

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