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В одном из городов официально запрещено умирать: в чем причина
Мэрия приняла странное решение, поскольку городское кладбище было слишком переполнено для захоронений.
Небольшой андалузский город Ланхарон в Испании имеет одну странную особенность — там запрещено умирать.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Запрет действует с 1999 года, когда тогдашний мэр Хосе Рубио объявил о новом правиле.
Это произошло в ответ на то, что городское кладбище было слишком переполнено, чтобы души могли получить достойный вечный покой.
В то время 4000 жителям общины посоветовали оставаться живыми, пока муниципальные чиновники искали землю для нового кладбища.
Мэр издал указ, предписывающий людям «больше всего заботиться о своем здоровье, чтобы не умереть, пока городской совет не примет необходимые меры для приобретения земли, пригодной для упокоения наших умерших в славе».
Как сообщается, там добавлялось: «Этим запрещено умирать в Ланхароне».
Однако, неизвестно, было ли когда-нибудь найдено новое место для захоронения.
После объявления запрета мэр Рубио утверждал, что местные жители хорошо восприняли приказ.
«Все восприняли указ с чувством юмора и сильным желанием его выполнить», — сказал он.
Напомним, итальянские медики зафиксировали редкий «синдром Лазаря» у 78-летнего мужчины, у которого возобновилось сердцебиение через 30 минут после того, как его признали умершим.