В одной из стран Европы пляжи массово получают "черный флаг": какая причина

Пляж в Испании / © visualhunt.com/Jimmy G

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В Испании 48 пляжей попали в список опасных для купания. Группа Ecologistas en Accion присвоила им «черный флаг» из-за серьезных экологических проблем, в частности загрязнения воды. Это ставит под угрозу здоровье туристов, которые обычно посещают эти курорты.

Об этом сообщило издание The Olive Press.

Одной из причин стало наводнение в октябре 2024 года, серьезно повредившее экосистему пляжей Валенсии. Вода на этих курортах загрязнена отходами и сточными водами, поскольку канализационные системы были разрушены. Экологи отмечают, что очистка произошла с опозданием и неэффективно.

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«Черный флаг» получил пляж Леванте в Бенидорме. Причиной стало увеличение туристической активности и «хищнический урбанизм». Это привело к поломке очистных сооружений и попаданию фекалий в воду, что представляет угрозу для здоровья отдыхающих.

Особую критику получил новый закон о прибрежных водах Валенсии, который, по словам экологов, фокусируется на приватизации вместо защиты морских общественных земель. Экологи призвали отменить этот закон.

Кроме того, соседние пляжи Кала Моска (Ориуэла) и Кала Феррис (Торревьеха) также попали в список из-за угрозы «будущего жилищного строительства», что вызывает дополнительную нагрузку на окружающую среду. Особенно тревожной является ситуация на пляже Кала Моска, где суды разрешили построить более 2200 домов.

В регионе Мурсия также были отмечены пляжи лагуны Мар Менор, Залив Портман и Сьерра-Минера, которые страдают от загрязнения из-за плохого управления окружающей средой.

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