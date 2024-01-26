В одной из стран мира появился новый язык, которым владеют всего 350 человек: как он звучит (видео)

Лингвисты задокументировали то, что они считают новым языком, тихо расцветающим в Ладжаману – отдаленном селе на северной территории Австралии, населенном преимущественно народом варлпири.

Об этом пишет IFL Science.

Известный как легкий варлпири или варлпири рампак, это язык, созданный путем смешивания различных элементов стандартного австралийского английского с варлпири – языком аборигенов, на котором говорят несколько тысяч коренных жителей северной Австралии, – и креольского языка на основе английского языка, разработанного в конце 19-начале 20 века.

Этот язык глубоко изучала Кармел О'Шаннесси, профессор лингвистики Австралийского национального университета, которая впервые сообщила о нем в 2005 году.

Она считает, что он появился в 70-80-х годах, когда некоторые взрослые варлпири начали время от времени использовать английские и креольские слова в середине предложений. Это явление также известно как переключение кодов, когда носитель языка поочередно использует два или более языка во время разговора. Когда дети услышали провозглашение этих смешанных предложений, они обработали их как единый язык и развили на их основе.

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Спустя годы языковая система продолжала развиваться естественным путем и стала родным языком некоторых жителей Ладжамана. Даже традиционный варлпири считается "под угрозой исчезновения", и на нем говорят всего 4000 человек, но легкий варлпири еще более непонятный, на нем говорят и понимают его всего около 350 человек, большинство из которых младше 40 лет.

Послушать, как звучит легкий варлпири можно в видео, где девушка рассказывает историю о монстре.

Напомним, впервые в мире носорога оплодотворили с помощью ЭКО. Это дало надежду на спасение северного белого носорога от вымирания – на планете осталось всего два таких животных.

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