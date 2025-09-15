- Дата публикации
-
Категория
- Курьезы
В одной из стран мира внезапно арестовали "афериста из Tinder": что известно
В Грузии внезапно арестовали известного "афериста из Tinder".
Известный «аферист из Tinder" был арестован в Грузии в воскресенье. Сейчас причины задержания неизвестны.
Об этом сообщают израильские СМИ.
По информации Walla, 35-летний Шимон Егуда Хают из Израиля был задержан вчера утром после приземления в международном аэропорту Батуми.
Его адвокат сообщил изданию, что причины задержания до сих пор неизвестны даже им.
«Я разговаривал с ним сегодня утром после задержания, но мы еще не понимаем причину», — сказал он, добавив: «Он свободно путешествовал по всему миру».
Министерство внутренних дел Грузии заявило, что Хают был задержан на основании «красного уведомления» Интерпола, когда пересекал границу с Грузией. Неизвестно, какое именно государство требовало его ареста.
Хают, который действовал под несколькими псевдонимами, в том числе Саймон Левиев, стал известным благодаря документальному фильму Netflix 2022 года, в котором утверждалось, что он обманул женщин, которых познакомился на Tinder, на сумму около 7,4 миллиона фунтов стерлингов, выдавая себя за сына миллиардера-бриллиантового магната.
Жертвы заявили, что у них остались суицидальные настроения и огромные банковские долги.
Хают отрицал все обвинения против него, утверждая, что он «не мошенник и не фальшивка», а «законный бизнесмен», который заработал свое состояние, инвестируя в биткойны.
В 2019 году его признали виновным по четырем обвинениям в мошенничестве и приговорили к 15 месяцам тюремного заключения в Израиле, из которых он отбыл пять.
Хаюту также было приказано выплатить жертвам около 35 000 фунтов стерлингов компенсации, а также штраф в размере около 4600 фунтов стерлингов за использование поддельного паспорта.
Напомним, приложение для знакомств Tinder заблокировало мошенникаСаймона Леваева после показа документальной ленты от Netflix — The Tinder Swindler о поступках злоумышленника.