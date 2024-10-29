В одной из стран за убийство кота казнили: стало известно, где это было

В Древнем Египте мораль и религиозные ценности определяли, какие поступки считались преступлениями и как за них следовало наказывать. Египтяне могли даже осуждать умерших на так называемом "суде другого мира". Центральной фигурой была богиня Маат, символизировавшая правду, порядок и справедливость; нарушение ее принципов угрожало космической гармонии и вредило обществу и государству.

Об этом пишет BBC.

Французский египтолог Клер Лалуэт в своем труде "Фараоны при царях-богах" отмечал, что Маат символизировала вселенский порядок, который египтяне считали основой благосостояния общества и мира, созданного их богами.

Преступления в Древнем Египте делились на две группы: против общества (убийство, прелюбодеяние, воровство) и против государства и порядка (взяточничество, измена, хищение, неуважение к религии). Фараон имел всю власть и был главным блюстителем порядка. Сначала он сам рассматривал дела, но со временем образовались суды, и фараон вмешивался только в важные процессы.

В Древнем Египте жизнь считалась даром богов, и убийца обычно карался казнью. Суды уже тогда различали умышленное и непреднамеренное убийство. Манал Махмуд Мохамед, египетский историк, отмечает, что умышленное убийство не всегда приводило к смертной казни — иногда применяли психологическое наказание, которое считалось еще более суровым.

За убийство одного из родителей сына сначала подвергали пыткам, а затем казнили. Если родители убивали своего ребенка, наказание было другим: к ним привязывали тело ребенка и держали на жаре под охраной не менее трех дней, пока тело не начинало разлагаться.

Французский историк Франсуа Дюма отмечает, что приговоренные к смерти в Древнем Египте часто бросали крокодилам, хотя некоторым позволяли избрать самоубийство. В случае непреднамеренного убийства наказания были более мягкими: виновного очищали из-за ритуала и жертвоприношения на могиле погибшего, также предполагалось примирение между семьями и выплата компенсации. Кроме того, людей, знавших об убийстве или планировании преступления и не сообщивших, считали соучастниками и наказывали наравне с убийцей.

Также убийство священных животных, таких как ибисы или кошки, было строжайше запрещено. Намеренное убийство таких животных каралось казнью, а неумышленное — штрафом.

Прелюбодеяние считалось нарушением религиозных принципов, но касалось только связи мужчины с замужней женщиной. За это преступление предполагалась казнь, поскольку считалось, что согрешивший с чужой женой мужчина способен на другие грехи. Древнеегипетские законы рекомендовали, чтобы для сохранения дружбы мужчины избегали части дома, где находились женщины. Если жена предала, ее наказание выбирал муж: он мог простить ее и ее партнера, решить наказать их самостоятельно или обратиться в суд.

В одном из папирусов времен фараона Рамсеса V описан случай, когда семья предстала перед судом за чрезмерно жестокое наказание женщины, которую они сочли позором для семьи — ее бросили в реку на пищу крокодилам. При этом, хотя за одинаковые преступления женщин наказывали строже, чем мужчины, женщины в Древнем Египте имели равные права с мужчинами в судебных процессах и могли защищать свои интересы на равных.

Наказание за кражу имущества предусматривало штраф в два-три раза больше стоимости похищенного, а за кражу государственной собственности до 180 раз ее стоимости. Пойманные воры должны были вернуть украденное, признать свою вину и получить 100 ударов. После этого они должны были поклясться, что больше не совершат подобных преступлений; в случае отказа их бросали в реку к крокодилам. Все наказания совершались публично.

Что касается взяточничества, то такие случаи, как правило, не рассматривались судами. Пойманных чиновников увольняли и понижали в социальном статусе до уровня крестьян. Однако иногда дела доходили до суда. Одна из найденных рукописей содержала молитву осужденного к богу Амону, в которой он просил о помощи, поскольку суд требовал денег. В некоторых случаях обвиняемые пытались подкупить чиновников. Например, в одной папирусе описано, как обвиняемый дал взятку писцу суду, который затем вынес ему материалы дела.

Один из обвиняемых в ограблении гробниц во времена правления Рамсеса IX утверждал, что его уволили из-под ареста после уплаты взятки. Он рассказывал, что отдал свою долю из 20 слитков золота управляющему Тибы.

Преступления против государства и фараона в Древнем Египте считались самыми серьезными, и единственным наказанием за них была смертная казнь, независимо от социального статуса виновного. Казали даже приближенных к фараону. Например, в Туринском судебном папирусе упоминается покушение на жизнь фараона Рамсеса III, в результате которого он погиб. После смерти он, согласно папирусу, обратился к судьям с наставлениями по расследованию покушения.

Заговор против Рамсеса III организовала одна из его младших жен по имени Тия, стремившаяся возвести на трон своего сына. К сговору присоединились многие женщины из гарема, а также некоторые военные командиры и представители знати.

Заговорщиков, попытавшихся убить фараона Рамсеса III, приговорили к смертной казни; некоторых заставили совершить самоубийство. Перед исполнением приговора их лишали имен, заменяя их на оскорбительные прозвища, что лишало надежды на достойную загробную жизнь. Следующим фараоном стал Рамсес IV, которому Тия пыталась помешать взойти на трон.

Разграбление гробниц, особенно принадлежавших высокопоставленным должностным лицам, считалось тяжким преступлением. Гробницы содержали ценности, грабившие во времена ослабления власти. Мумию Рамсеса II прятали пять раз, поскольку четыре раза ее грабили. В конце концов, останки Рамсеса II вместе с другими фараонами были помещены в тайное хранилище, обнаруженное лишь в конце XIX века.

Наказание за разграбление гробниц было смертной казнью. Если же прах усопшего не находили, преступнику отрубали кисти рук и били плетью 100 раз. За кражу животных из храма угрожала смертная казнь или отрезание носа. Те, кто воровал другое имущество храма, получали 100 ударов кнутом и штраф, который превышал стоимость украденного в 100 раз. Власти Древнего Египта активно боролись с грабежом храмов, принимая законы для этого.

Напомним, археологи обнаружили недостающее звено в эволюции динозавров и представили новое исследование.

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