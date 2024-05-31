В организме стюардессы обнаружили 1 кг золота: как так произошло (фото)

В организме бортпроводницы было обнаружено 960 г контрабандного золота в виде сплава.

В Каннуре в Индии арестовали стюардессу за контрабанду почти 1 кг золота. Перед рейсом из Маската (Оман) женщина спрятала драгоценный металл в своей прямой кишке.

Об этом сообщает NDTV.

В международном аэропорту Каннур работники Управления налоговой разведки перехватили прибывшую из Маската 28 мая стюардессу-уроженку Калькутты Сурабхи Хатун.

В ходе обыска в организме бортпроводницы было обнаружено 960 г контрабандного золота в виде сплава. Хатун спрятала металл в своей прямой кишке.

Стюардессе устроили допрос и были проведены следственные действия. После этого она предстала перед судом и на 14 дней попала в тюрьму.

Как сообщается, это первый случай в Индии, когда член экипажа авиакомпании арестовывается за контрабанду золота таким необычным способом.

Правоохранители приступили к детальному расследованию. Собранные доказательства свидетельствуют, что фигурантка уже несколько раз занималась контрабандой золота.

Золото, которое обнаружили в организме стюардессы/Фото: Odishabytes

Ранее сообщалось, как женщина сделала трансплантацию кала от брата и любимого, чтобы облегчить изнурительные симптомы синдрома раздраженного кишечника.

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