В "отеле смерти" стоимостью почти 2 миллиарда долларов ни разу не останавливался гость (фото)

Прошло более 30 лет с начала строительства гостиницы.

В мире есть здание, которое считают наиболее обреченным из всех, но в нем нет грязных простыней, ужасной еды и однозвездных отзывов.

Речь идет о Ryugyong в КНДР. Он отличается от обычной ужасной гостиницы, потому что никогда раньше не принимал гостей, пишет ladbible.com.

Отель расположен в Пхеньяне, столице Северной Кореи, и начало реализации проекта было заложено еще в 1987 году, при этом первоначальный план состоял в том, чтобы открыть его в 1989-м, что должно было совпасть со Всемирным фестивалем молодежи и студентов.

Рекорд самой высокой гостиницы в мире принадлежал южнокорейской фирме, и отель Ryugyong должен был побить этот рекорд, но не вложился в график. Здание в форме пирамиды имеет 105 этажей, 3000 номеров и пять ресторанов. Но прогресс в строительстве с годами остановился.

Отель Ryugyong / Фото: Getty Images

Запланированной высоты он достиг в 1992 году, но из-за того, что Северная Корея приближалась к экономическому кризису, строительство было остановлено. На крыше остался даже кран.

В течение следующих 16 лет отель стоял пустым, а его обнаженный бетонный фасад нависал над окрестными домами. Именно в это время грозное сооружение получило прозвище "гостиница смерти".

После длительного перерыва кран был демонтирован, а отель был облицован металлом и стеклом.

В конце 2012 года германская гостиничная группа Kempinski объявила, что в следующем году частично откроет под своим управлением отель Ryugyong. Однако спустя несколько месяцев компания вышла из игры.

Прошло более 30 лет от начала работ, а гостиница до сих пор не открыта для гостей, хотя один побывавший в здании человек дал понять, что это не совсем гостеприимная ситуация.

Отель Ryugyong / Фото: Getty Images

Саймон Кокерелл, генеральный менеджер компании, специализирующийся на турах по Северной Корее, рассказал CNN:

"Они отвезли нас в вестибюль, где было много оголенного цемента. Потом мы поднялись на лифте вверх. Кажется, это был 99-й этаж. Добираться туда пришлось долго, потому что это был служебный лифт, а не современный лифт с рядом кнопок. Там был лифтер, который определял, где остановиться. Наверху мы оглянулись, сделали несколько фотографий и снова спустились в вестибюль".

Дальнейшие работы над гостиницей проводились в 2018 году, когда его оснастили светодиодными фонарями, чтобы сделать его приятнее с виду, а также установили вывеску с названием. Однако он все еще не открыт для бронирования.

Напомним, хитрый человек пять лет бесплатно жил в отеле Нью-Йорка. Стало известно, как ему это удалось.

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