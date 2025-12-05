В пабе Новой Зеландии появился неожиданный дикий гость: "звезда" попала на камеру (видео)

Тюлень

В одном из пабов города Ричмонд на Южном острове Новой Зеландии в воскресенье вечером появился неожиданный гость — маленький морской котик. Животное прошлось по залу и успело попасть на видео с камер наблюдения, прежде чем спряталось под посудомоечной машиной.

Об этом сообщило издание The Guardian.

По словам совладелицы бара Беллы Эванс, сначала персонал решил, что в помещение зашла собака, ведь заведение позволяет посетителям приходить с домашними любимцами. Только присмотревшись, баристы поняли, что перед ними — юный тюлень, который, вероятно, потерялся во время так называемого «сезона дураков». В этот период молодые тюлени часто оказываются в неожиданных местах — от частных домов до проезжих частей.

Посетители попытались аккуратно вывести животное на улицу, однако оно успело спрятаться под посудомоечной машиной. Чтобы выманить гостя, персонал использовал начинку для пиццы. Пока продолжались спасательные «переговоры», один из гостей даже принес из дома клетку для собаки.

На место приехали рейнджеры Департамента охраны природы Новой Зеландии, которые, как оказалось, уже несколько часов искали этого самого тюленя. По словам представительницы ведомства Хелен Отли, в течение дня поступали многочисленные сообщения о животном, замеченном в разных частях Ричмонда.

После осмотра детеныша доставили на близкий остров Реббит — безопасную территорию, где нет собак. Специалисты отмечают, что такие «приключения» не являются аномалией: молодые тюлени часто преодолевают по рекам и ручьям до 15 км вглубь суши, исследуя территорию.

Эванс призналась, что это первый случай, когда ей пришлось «выселять» дикого посетителя. Впрочем, персонал дал животному имя — Папоротник — и шутит, что бар получил настоящее «тюленье одобрение».

