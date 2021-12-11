В Париже начался рождественский сезон: тысячи иллюминаций украсили улицы города

С витрин смотрят Санта-Клаусы.

Париж во всей своей красоте встречает рождественский сезон.

Об этом рассказали в ТСН.19:30 за 11 декабря.

Сказочной иллюминацией украшены более полутора сотен улиц. Гирлядами на миллион красно-синих лампочек сияют платаны на Елисейских полях. Желтыми и белыми огоньками мерцает Эйфелева башня. С витрин смотрят Санта Клаусы – во Франции его называют Пер-Ноэль – это означает родственник.

Огонями и соблазнительными предложениями манят знаменитые парижские бутики. Ими в поисках подарков с удовольствием бродят тысячи человек.

Новости мира: Париж встречает рождественский сезон

Как сообщалось, рождественская елка Ватикана и вертеп на площади Святого Петра засияли яркими рождественскими огнями. Известно, что 113-летнее дерево – елка высотой 28 метров – было доставлено в Ватикан из северного региона Италии, Трентино. Елка украшена 600 деревянными украшениями, изготовленными вручную мастерами, и освещена лампами с низким энергопотреблением.

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