В Париже остановили работу одного из крупнейших вокзалов из-за забытого чемодана: детали

Вокзал Монпарнас / © AP

Реклама

В Париже 26 июля из-за забытого багажа на вокзале Монпарнас остановили движение поездов более чем на полтора часа. Службы безопасности эвакуировали часть станции, а поезда временно не отправлялись.

Об этом сообщило издание Le Figaro.

Инцидент произошел утром: в поезде TGV, который прибыл из Кемпера, нашли оставленные вещи. Несмотря на объявление, владелец не появился, поэтому привлекли саперов. Движение поездов приостановили с 9:53 до 11:30. Пассажиров эвакуировали из главного вестибюля, установили кордоны безопасности.

Реклама

По данным компании SNCF, операция по проверке длилась 15 минут. Поезда в Бордо, Ренн, Андай и Тулузу отправились с опозданием до 1 часа 40 минут. Только один рейс — в Брест — отправился вовремя, потому что его платформа была в другой части вокзала.

В SNCF заявили, что действовали по стандартной процедуре безопасности. Атмосфера среди пассажиров оставалась спокойной.

Это уже не первый инцидент на Монпарнасе. Несколько лет назад двое бездомных в состоянии алкогольного опьянения заявили, что «взорвут все» на станции. При них обнаружили девять газовых баллонов.

Напомним, в Новой Зеландии ко тстал местной знаменитостью благодаря своим «преступным» выходкам.

Реклама

Ранее мы сообщали, что отдых в сердце Средиземноморья может превратиться в опасность — в туристических клубах активизировались мошенники.