В парке нашли загадочную бутылку с посланием, которому 50 лет: что там было

Президент Фонда парков и лесов Пенсильвании разыскивает родственников или одного из владельцев потерянного сообщения 1973 года.

В парке в Пенсильвании, США, посетители нашли бутылку, содержащую 50-летнее сообщение. Она лежала под открытым небом в лесу.

Об этом пишет UPI.

Авторы статьи отмечают, что семейная пара гуляла в парке штата Фаулерс Холлоу в округе Перри, когда увидела на земле пшеницу, которую сначала восприняла за мусором. Когда женщина Фрезетта подняла бутылку, заметила, что внутри есть бумага с двумя надписями.

Бутылка содержала квитанцию по фамилии Бернарда Мура в кемпинге на сумму 6 долларов от 31 августа 1973 года, а также бумажную тарелку с сообщениями, написанными пятью членами семьи Мур во время их похода.

Мауэри, президент Фонда парков и лесов Пенсильвании, поделился этой историей с информационным бюллетенем организации в надежде найти одного из владельцев или родственника той семьи.

Напомним, что на Говерле обнаружили "капсулу времени" с 50-летним посланием, авторов из "секретного города" нашли. Что там было написано – читайте по ссылке.

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