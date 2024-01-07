В парламенте Новой Зеландии впервые раздался боевой клич маори: видео

Молодая депутат продемонстрировала свою связь с общиной и уважение к традициям.

Самая младшая депутат за всю историю парламента в Новой Зелендии во время принесения присяги исполнила боевой клич племени маори, к общине которого она принадлежит.

Видео молодой новозеландской парламентарки стало вирусным.

21-летняя Хана-Раухити Майпи-Кларк таким образом продемонстрировала свою связь с обществом и уважение к традициям.

Как сообщает Hindustan Times, в своей инаугурационной речи она пообещала преданность своим избирателям, сказав: "Я умру за вас... но [также] буду жить за вас".

Боевой клич маори характерен не только воинственными возгласами, но и угрожающей мимикой, которую удивительно наблюдать на лице молодой женщины.

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