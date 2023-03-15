В Пентагоне предупредили о возможной отправке зондов на Землю "инопланетным базовым кораблем"

Астрономы не могут заметить мини-зонды, потому что они не отражают достаточно солнечного света.

Представители Пентагона предупредили, что инопланетный базовый корабль может находиться в нашей Солнечной системе и посылать крошечные зонды на Землю. Зонды с инопланетного корабля могут использоваться подобно тому, как NASA исследует другие планеты.

Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на отчет, посвященный изучению неустановленных воздушных явлений.

Доклад подготовили директор Управления по решению аномалий (AARO) Минобороны США Шон Киркпатрик и заведующий кафедрой астрономии Гарвардского университета Абрахам Леб, предупредившие о возможности наличия большого корабля.

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“Искусственный межзвездный объект потенциально может быть базовым кораблем, выпускающим много небольших кораблей во время своего близкого прохода к Земле, операционная конструкция не слишком отличается от миссий NASA. Эти "семена одуванчика" могут быть отделены от основного корабля с помощью приливной силы тяжести Солнца или способности к маневрированию”, – сообщают они.

Еще в 2005 году Конгресс США обратился в NASA с просьбой находить 90% объектов диаметром более 140 метров. В результате были построены телескопы Pan-STARRS.

Это привело к удивительному открытию непознанного длинного тонкого межзвездного объекта в форме карандаша, получившего название Оумуамуа. Многие ученые считают его искусственным.

"При правильном проектировании эти крошечные зонды достигли бы Земли или других планет Солнечной системы для исследования, поскольку материнский корабль пролетает в пределах частичного расстояния от Земли до Солнца — как это сделал Оумуамуа", — говорится в исследовательском отчете.

По словам составителей отчета, астрономы не могут заметить мини-зонды, поскольку они не отражают достаточно солнечного света.

Напомним, созданное летом этого года специальное управление Пентагона, исследующее различные аномалии и непознанные объекты, расследует сотни новых сообщений. Однако расследование пока не предоставили никаких доказательств того, что инопланетяне посещали Землю или терпели аварию на нашей планете.

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