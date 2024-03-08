В Пентагоне раскрыли тайну НЛО, которые массово фиксировали в 1950-60-х годах

Официальные лица Минобороны США заявили об отсутствии доказательств того, что американское правительство сталкивалось с инопланетной жизнью.

Всплеск количества наблюдений НЛО в 1950-х и 60-х годах был вызван испытаниями передовых американских разведчиков и космических технологий.

Об этом говорится в отчете Пентагона, представленном Конгрессу США в пятницу, 8 марта, сообщает BBC.

Этот отчет является частью широкой публичной попытки правительства США изучить НЛО или, как их называют официальные лица, "неопознанные аномальные явления" (UAP).

Исследователи говорят, что "особо упорный нарратив" состоит в том, что правительство нашло космические корабли и останки инопланетян и сговорилось сохранить в тайне свою исследовательскую деятельность.

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Представитель Пентагона сказал, что официальные лица подошли к отчету беспристрастно, но просто не нашли доказательств инопланетян.

"Все следственные действия на всех уровнях классификации пришли к выводу, что большинство наблюдений были обычными объектами и явлениями или результатом ошибочной идентификации", — сказал журналистам генерал-майор Пэт Райдер.

Исследователи отслеживали слухи о космических кораблях инопланетян и обнаружили, например, что якобы опубликованная в 1961 году записка об НЛО была неаутентичной, и что образец "космического корабля инопланетян", собранный исследовательской организацией, не был сделан из инопланетного материала, а изготовлен из магния, цинка и висмута.

Что это было

В отчете перечислены новые технологии, которые, по мнению исследователей, привели к резкому росту количества отчетов UAP в 1950-х и 60-х годах.

Среди них были высотные воздушные шары, один из которых вызвал волну предположений об НЛО, когда разбилась вблизи Розвелла, Нью-Мексико в 1947 году, и самолет-разведчик U-2.

Согласно оценке Центрального разведывательного управления, более половины сообщений об НЛО, исследованных в то время, принадлежали к разведывательным полетам США.

Ряд секретных исследовательских проектов предусматривал разработку летательных аппаратов круглой или тарелковидной формы, что соответствовало образу инопланетных кораблей в распространенном воображении, например канадский истребитель-бомбардировщик VZ-9AV Avrocar, разработанный для вертикального взлета и посадки.

Представители Пентагона признали, что их исследования не подавят распространенные представления об инопланетных посетителях.

"Распространение телевизионных программ, книг, фильмов, а также огромное количество контента в Интернете и социальных сетях, сосредоточенного на темах, связанных с UAP, скорее всего, повлияло на публичное обсуждение этой темы и укрепило эти убеждения в некоторых слоях населения", — говорится в отчете.

Напомним, в июле 2023 года трое американских военных пилотов в отставке дали показания на слушаниях в Палате представителей США по поводу неопознанных аномальных явлений, известных как НЛО. Они утверждают, что эти наблюдения являются проблемой национальной безопасности.

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