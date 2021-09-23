В Перу во время укладки газопровода обнаружили древнее захоронение: фото

Людей похоронили 800 лет назад.

В Перу работники газовой компании во время укладки турбопровода нашли останки восьми человек, которые были похоронены в одной гробнице.

Об этом со ссылкой на представителей компании Calidda сообщает Daily Mail.

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Люди были похоронены с продуктами питания и музыкальными инструментами около 800 лет назад. "Во время прокладки сетей природного газа в Чилка мы обнаружили погребальный контекст, состоящий из тел вместе с подношениями кукурузы и музыкальных инструментов. По оценкам, этим археологическим остаткам около 800 лет", — говорится в заявлении компании в соцсетях.

По словам археолога Сесилии Камарго, находка важна для изучения доиспаномовного древнего города Чилка, расположенном в 60 км к югу от Лимы.

Тела взрослых и детей были завернуты в растительный материал. Вокруг были размещены кукуруза, посуда и различные духовые инструменты, в том числе и флейты. Некоторых закопали с ракушками на головах. В них обнаружили листья коки: их использовали в качестве стимулятора.

Следует заметить, что в 2018 году сотрудники той же компании нашли еще 30 древних тел в городе Челка.

Как сообщалось, в Помпеях нашли уникальную гробницу с телом. Мужчине в найденной гробницы было около 60 лет, предполагают ученые. Он, вероятно, всего был рабом, которого затем освободили и до смерти успел достаточно разбогатеть, чтобы обеспечить себе пышное погребение. Археологи радуются: такого целого скелета здесь никогда не находили, ведь обычно мертвецов в Помпеях сжигали.

Новости мира: в Помпеях нашли уникальную гробницу с полумумифицированным телом

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