В Петербурге мужчина пришел с топором на парковку ФСБ и разбил несколько автомобилей

Он утверждал, что его жена является членом организованной преступной группировки.

Нарушителя задержали правоохранители. Оказалось, что мужчина находится в нестабильном моральном состоянии.

Об этом сообщает телеграмм канал Baza.

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В российском Петербурге мужчина пришел с топором на парковку Федеральной службы безопасности. Он размахивал инструментом и выкрикивал бессвязные вещи. Например, утверждал, что его жена является членом ОПГ.

Жителя города задержала полиция, однако он успел повредить несколько машин. Впоследствии выяснилось, что мужчина не вполне адекватный: он разведен, поэтому находится в подавленном моральном состоянии.

Напомним, в США 13-летняя девочка призналась в убийстве водителя Uber Eats во время угона автомобиля. Вместе с 15-летней подругой девушка напала на 66-летнего мужчину с электрошокером.

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