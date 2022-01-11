В поисках еды наткнулся на ценный клад: барсук откопал в пещере более 200 древних монет (фото)

Монеты были обнаружены в пещере возле норы барсука.
На севере Испании барсук, который искал еду, откопал 209 римских монет, которые, предполагают, датируются III-V вв. О находке археологам сообщил местный житель, наткнувшийся на клад.
Об этом пишут The Guardian и BBC.
Отмечается, что мужчина по имени Роберто Гарсия заметил рассыпанные древние монеты во время прогулки у пещеры в муниципалитете Градо в северном регионе Астурии. О находке он сообщил местным историкам, после чего в пещеру отправили экспедицию.
Археологи нашли 209 римских монет, которые могли находиться в использовании в III-V вв. нашей эры. Большинство монет поздней римской эпохи происходят из северного и восточного Средиземноморья — Антиохии, Константинополя, Салоники, они изготовлены из меди и бронзы. Самая большая из них весит более 8 граммов, содержит 4% серебра и, вероятно, была изготовлена в Лондоне.
Уточняется, что монеты обнаружили в нескольких метрах от норы барсука через несколько месяцев после того, как шторм "Филомена" вызвал сильный снегопад в регионах Испании и парализовал страну. Поэтому, по мнению специалистов, барсук случайно откопал клад, ища еду во время снежной бури, надеясь обнаружить ягоды или червей.
"На сегодняшний день это самое большое сокровище римских монет, найденное в пещере на севере Испании", — рассказал археолог Альфонсо Фанхул Пераса.
Специалисты считают, что вероятно, клад был спрятан беженцами. Сейчас монеты очищают и вскоре выставят в Археологическом музее Астурии.
"Мы думаем, что это отражение социальной и политической нестабильности", — сказал археолог.
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