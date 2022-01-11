В поисках еды наткнулся на ценный клад: барсук откопал в пещере более 200 древних монет (фото)

В поисках еды наткнулся на ценный клад: барсук откопал в пещере более 200 древних монет (фото)

Монеты были обнаружены в пещере возле норы барсука.

На севере Испании барсук, который искал еду, откопал 209 римских монет, которые, предполагают, датируются III-V вв. О находке археологам сообщил местный житель, наткнувшийся на клад.

Об этом пишут The Guardian и BBC.

Отмечается, что мужчина по имени Роберто Гарсия заметил рассыпанные древние монеты во время прогулки у пещеры в муниципалитете Градо в северном регионе Астурии. О находке он сообщил местным историкам, после чего в пещеру отправили экспедицию.

Археологи нашли 209 римских монет, которые могли находиться в использовании в III-V вв. нашей эры. Большинство монет поздней римской эпохи происходят из северного и восточного Средиземноморья — Антиохии, Константинополя, Салоники, они изготовлены из меди и бронзы. Самая большая из них весит более 8 граммов, содержит 4% серебра и, вероятно, была изготовлена в Лондоне.

CNN

Уточняется, что монеты обнаружили в нескольких метрах от норы барсука через несколько месяцев после того, как шторм "Филомена" вызвал сильный снегопад в регионах Испании и парализовал страну. Поэтому, по мнению специалистов, барсук случайно откопал клад, ища еду во время снежной бури, надеясь обнаружить ягоды или червей.

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"На сегодняшний день это самое большое сокровище римских монет, найденное в пещере на севере Испании", — рассказал археолог Альфонсо Фанхул Пераса.

Специалисты считают, что вероятно, клад был спрятан беженцами. Сейчас монеты очищают и вскоре выставят в Археологическом музее Астурии.

"Мы думаем, что это отражение социальной и политической нестабильности", — сказал археолог.

CNN

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