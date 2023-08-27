В поисках Несси: в Шотландии сотни добровольцев снова пошли за Лохнесским чудовищем

Историю о чудовище составили еще во времена раннего средневековья.

Сотни добровольцев в горной Шотландии вышли на поиски Лохнесского чудовища, которое не могут отыскать в течение 90 лет.

Об этом пишет BBC.

Откуда взялась легенда о Несси

Историю о чудовище составили еще во времена раннего средневековья, когда крещавший язычников ирландский монах Святой Колумба своими молитвами спас местного крестьянина от чудовища, выскочившего из реки Несс, якобы вытекавшего из озера.

Современная история Несси началась в 1933 году, когда управляющая гостиница в деревне Драмнадрохит Олди Маккей заявила, что увидела в озере Лох-Несс огромное существо, похожее на кита.

Историю опубликовала местная газета Inverness Courier, редактор которой, Эван Беррон, и предложил называть таинственное существо Лохнесским монстром или чудовищем.

С тех пор люди сделали немало фотографий сомнительного качества, на которых якобы можно было увидеть Несси. Действительно, некоторые из снимков впоследствии оказались фейковыми.

Современные поиски Несси

Поиски, продолжающиеся в эти дни, 26-27 августа, устроили две сотни добровольцев. Они обещают, что это путешествие станет самым масштабным за последние полвека.

В рамках операции наблюдатели будут следить за поверхностью озера с окрестных холмов, над Лох-Нессом будут кружить беспилотники, оснащенные инфракрасными камерами, а в воду будут опущены гидрофоны, способные засечь любой необычный шум.

Еще 300 добровольцев подписались на то, чтобы отслеживать прямую трансляцию с камер, направленных на озеро, на случай, если наблюдатели на местах что-нибудь пропустят.

"Если в озере скрывается какое-то таинственное существо (оптимисты надеются, что это может быть плезиозавр), то ему есть где спрятаться: Лох-Несс достигает 36 км в длину, а его глубина местами превышает 200 метров. В нем содержится до 7452 млн кубометров". воды, больше, чем во всех озерах Англии и Уэльса вместе взятых", — обещают добровольцы.

Тем временем ученые обнаружили самую глубокую рыбу, которую когда-либо видели в мире. Они также показали, как она выглядит. Все это произошло у берегов Японии ученые запечатлели самую глубоководную рыбу. Она плавает на глубине 8336 м.

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