В поисках жены: мужчина устроил свидания с сотней женщин из всех 50 штатов Америки (фото)

У него было множество свиданий в разных городах, но он пока не нашел "ту самую".

Дважды проехать по США в надежде найти невесту оказалось бесполезным занятием для романтика Мэттью Вурнига, встречавшегося с женщинами из каждого штата и продолжающего искать свою идеальную пару.

Об этом пишет nypost.com.

"Я до сих пор холостяк", — сказал Вурниг, 26-летний создатель цифрового контента и знаток свиданий из Хантли, штат Монтана, после серии неудачных романтических связей со 100 женщинами. С ними он познакомился онлайн с 2020 года.

Мэттью Вурниг устроил свидания с сотней женщин из всех 50 штатов Америки / Фото: Caters

Мэттью начал общенациональный поиск второй половинки в разгар пандемии, чтобы добавить немного пикантности в свою изолированную жизнь.

"Я скачал Tinder во время изоляции из-за скуки", — сказал Вурниг, добавив, что он быстро понял, что программа позволяет ему установить свое местоположение в любой точке Америки. "Я ходил на виртуальные свидания с девушками в разных штатах, а когда изоляция закончилась, я захотел сделать это в реальной жизни. Все свидания прошли довольно гладко, но, к сожалению, я не нашел этой особой связи. Итак, я решил осуществить поездку еще раз".

Вурниг прыгнул в свой автомобиль, белый украшенный пикап, и отправился в пятимесячный поиск невесты от штата к штату, который начался в Мичигане и закончился на Аляске.

Мэттью Вурниг устроил свидания с сотней женщин из всех 50 штатов Америки / Фото: Caters

"Я ездил везде, кроме Аляски и Гавайев, мне приходилось лететь в эти штаты", — отметил любвеобильный кочевник. "Я спланировал свое путешествие, наметив самый эффективный по времени маршрут".

Он также тщательно планировал каждую встречу с избранницами. Вместо того, чтобы угощать всех своих потенциальных возлюбленных ужином при свечах, Вурниг организовал каждое свидание так, чтобы оно было ярким и особенным.

"Я хотел быть уверенным, что создаю уникальные впечатления для себя и каждой из своих свиданий, чтобы они были хорошо продуманными, а не просто стандартными, скучными ужинами", – сказал он. "Некоторые мероприятия, которые мы проводили на свиданиях, содержали зиплайнинг, парасейлинг, полет на вертолете, верховую езду, катание на байдарках, пейнтбол и катание на лодке".

Мэттью Вурниг устроил свидания с сотней женщин из всех 50 штатов Америки / Фото: Caters

Любитель шумного веселья, Вурниг признался, что выбирал подвиги, позволявшие ему и его новым подругам насладиться динамичным действием.

"Это гораздо лучше, чем просто сидеть друг напротив друга за столом и задавать вопросы", – настаивал он. "Это больше похоже на собеседование, чем на веселое свидание. Худшее свидание для меня — это поход в кино. Вы не можете говорить, кроме как поделиться своим мнением о фильме после. Мне это просто кажется скучным".

Мэттью Вурниг устроил свидания с сотней женщин из всех 50 штатов Америки / Фото: Caters

К счастью для него, большинство его обнадеживающих любимых разделяли его смелый дух.

"Со всех свиданий, на которых я был сейчас, не было никакой ужасной истории, поскольку все они прошли довольно гладко. Очевидно, были некоторые, которые были немного неудобными", — сказал он. "Некоторые девушки были очень застенчивы и не могли хорошо поддержать разговор, или их характер казался сухим. Были также девушки с плохим характером, фанатками которых я не был, однако я с уважением прошел через них, и ни одно из свиданий не было слишком ужасным".

Мэттью Вурниг устроил свидания с сотней женщин из всех 50 штатов Америки / Фото: Caters

И хотя Вурниг зажег искру, монтанец сказал, что вступать в отношения на расстоянии не представляется целесообразным.

"Мне удалось завязать хорошие связи с несколькими девушками, но, конечно, они живут в километрах от меня в разных штатах, и после одного свидания мы не сразу вступаем в отношения", — сказал он, отметив, что для некоторых есть надежда. "Мы до сих пор общаемся и поддерживаем связь. Возможно, если в дальнейшем кто-нибудь из нас переедет, то что-то может произойти".

Мэттью Вурниг устроил свидания с сотней женщин из всех 50 штатов Америки / Фото: Caters

Но его брачная миссия была полным провалом — он усвоил несколько ценных жизненных уроков.

"То, как люди растут, действительно влияет на то, как они действуют, и было действительно интересно наблюдать за этим, когда я путешествовал из штата в штат. Например, выросшая на ферме девушка из Айовы совсем отличалась от выросшей девушки в Нью-Йорке. Одна более непринужденная и спокойная, в то время как другая более требовательна. Я узнал много нового о том, с кем я могу лучше общаться. Надеюсь, это поможет мне в свиданиях в будущем", — сказал он.

Мэттью Вурниг устроил свидания с сотней женщин из всех 50 штатов Америки / Фото: Caters

Теперь он делится своими жемчужинами мудрости с другими, надеясь найти жену.

"Хотя все очень разные, это показало мне, насколько мы все похожи. Мы все любим смеяться и улыбаться, хотим чувствовать себя особенными и веселиться. Мои советы для парней: просто будьте собой и будьте настоящими. Девушки просто хотят чувствовать себя комфортно рядом с вами, чтобы они могли быть самими собой, раскрыться и поговорить. Они не хотят чувствовать себя застенчивыми или неудобными рядом с вами. Я тоже посоветовал бы просто быть уверенным в себе и действовать. Если ты увидишь кого-то симпатичного, просто сделай это", — посоветовал Вурниг.

Напомним, женщина на празднике случайно "спалилась" на измене с родным братом своего мужа. После инцидента пара развелась.

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