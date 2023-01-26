В поисках золотых украшений своей жены муж прерыл весь мусоровоз

Житель австралийского штата Виктория, вернувшись из отпуска, обнаружил, что дома из-за незакрытой дверцы морозильной камеры в холодильнике испортились все продукты. Чтобы убрать вонь, он пустошил морозилку, высыпав все ее содержимое в мешок и отнес на мусорку. Лишь после того, как мусоровоз вывез мусор, мужчина вспомнил, что хранил в морозилке пакет с золотыми украшениями своей жены на несколько тысяч долларов.

Как сообщает ABC, мужчина обратился за помощью к своему однокласснику, который работал в муниципалитете и при его содействии связался с подрядчиком по вывозу мусора.

К счастью, мусоровоз, в котором оказались не только испорченные продукты, но и мешочек с золотыми украшениями, еще не опорожнили. Грузовик разгрузили на складе муниципалитета и начались поиски "иголки в стоге сена".

Мусоровоз загрузил около 500 баков мусора – в общей сложности от шести до восьми тонн отходов. Круг поисков удалось сузить по типу мусорных мешков, которые использовал мужчина. Также ориентировались по времени, когда опрометчивый муж вынес мусор.

Несмотря на скудные шансы на успех мужчине удалось узнать часть своего мусора, который он выносил из сада. Рядом нашелся и пакет с отходами из холодильника, а в нем - заветный мешочек с золотом.

"В тот день было очень жарко, поэтому это придало радости от того, что мы нашли его так быстро", — отметила представительница компании, занимающейся вывозом мусора.

Напомним, Национальный архив Нидерландов обнародовал старую карту, на которой показано место, где якобы немецкие солдаты в конце Второй мировой войны спрятали ценные вещи на миллионы евро. Десятки кладоискателей отправились в поля вокруг села Оммерен.

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