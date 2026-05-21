В полости тела: женщина оказалась в больнице из-за странного способа кражи вина
48-летнюю женщину доставили в больницу после того, как она пыталась скрыть украденную бутылку вина в телесной полости.
В штате Мичиган, США, 48-летнюю женщину арестовали и доставили в больницу после неудачной попытки скрыть украденную бутылку вина в «телесной полости».
Об этом пишет New York Post.
Инцидент произошел в городе Траверс-Сити. По данным полиции, накануне женщину уже задерживали работники магазина алкогольных напитков после того, как она открыла и выпила алкоголь прямо в торговом зале, не оплатив его.
На следующий день она снова вернулась в магазин и, по словам правоохранителей, пыталась украсть бутылку шардоне.
Сотрудники магазина попытались остановить подозреваемую, однако не смогли найти похищенный алкоголь. Впоследствии после задержания полицейские обнаружили бутылку спрятанной в телесной полости.
После этого женщина срочно была доставлена в медицинский центр Munson Medical Center для оказания помощи.
Имя подозреваемой правоохранители не разглашают. Пока ей предъявили два обвинения в мошенничестве в розничной торговле, а также по одному обвинению в контрабанде и незаконном проникновении на чужую территорию.
